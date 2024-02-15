Снабжение и эвакуация осложнены: Силы обороны задействовали запасную логистическую артерию в Авдеевке

Ситуация на Авдеевском направлении остается напряженной, но контролируемой. Снабжение и эвакуация осложнены, однако украинские военные задействовали еще одну логистическую артерию. Об этом рассказал в эфире телемарафона спикер ОСГВ «Таврия» Дмитрий Лиховий.



«Что касается Авдеевки, где линия фронта очень динамичная и происходит маневр нашими подразделениями для кое-где ухода на более выгодные позиции, кое-где отражение позиций, то ключевое сообщение по этому поводу - поставки в Авдеевку и эвакуация из города усложнены, но задействована запасная логистическая артерия, которая была подготовлена раньше времени», — рассказал он.



Спикер отметил, что оккупанты планируют пройти западнее Авдеевского коксохимического завода, однако «там они встречают достойное сопротивление». Так, с 18:00 вчерашнего дня (14 февраля) до 06:00 сегодняшнего дня россияне потеряли личный состав до 208 человек.



За минувшие сутки на Таврическом направлении россияне нанесли 43 авиационных удара, провелии 64 боевых столкновения, совершли 1080 артобстрелов. Общие потери в живой силе за минувшие сутки составили 526 военных.



«Также уничтожено 55 единиц российской техники, в том числе три танка, 25 ББМ, 30 артсистем, одно средство ПВО, 13 авто и 5 объектов противника — два пункта управления БПЛА и три района сосредоточения личного состава», — резюмировал спикер.



Напомним, третья отдельная штурмовая бригада подтверждает, что была срочно передислоцирована для усиления украинских войск в районе Авдеевки.