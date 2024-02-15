Вынуждены воевать на 360 градусов: о ситуации в Авдеевке рассказали бойцы Третьей штурмовой бригады

Третья отдельная штурмовая бригада подтверждает, что была срочно передислоцирована для усиления украинских войск в районе Авдеевки. Об этом сообщается в телеграм-канале бригады.



Там подчеркнули, что ситуация в городе на момент ввода бригады чрезвычайно критическая. «Отдельные батальоны 3-й ОШБр провели рейд в захваченные врагом районы Авдеевки. Силы противника на нашем отрезке составляют ориентировочно 7 бригад», — отмечается в сообщении.



«Наши бойцы демонстрируют беспрецедентный героизм. Мы вынуждены воевать на 360 градусов против новых и новых бригад, которые заводит противник», — заявил командир 3-й ОШБр Андрей Белецкий.



В сообщении говорится, что за период пребывания на Авдеевском направлении двум бригадам вооруженных сил России было нанесено критическое поражение. О точных потерях противника в личном составе и технике будет сообщено впоследствии после подтверждения необходимых данных.



«В то же время, объективная ситуация в Авдеевке остается угрожающей и нестабильной. Агрессор продолжает активную ротацию своих войск и перебрасывает в город новые силы и средства», — сообщили в бригаде.



Отмечается, что об изменениях в оперативной обстановке будут сообщать официальные ресурсы бригады.



Накануне войска России еще продвинулись на севере и юге Авдеевки, пишет украинский военно-аналитический проект DeepState.



На юге российские войска продолжают окружать укрепрайон ВСУ — бывшую базу ПВО «Зенит». На севере россияне увеличили зону контроля в районе Индустриального проспекта, перекрывая тем самым основной логистический путь для украинского гарнизона.



Напомним, ранее о ситуации в Авдеевке рассказал в интервью «Новостям Донбасса» глава администрации города Виталий Барабаш.