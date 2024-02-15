Постачання та евакуація ускладнені: Сили оборони задіяли запасну логістичну артерію в Авдіївці

Ситуація на Авдіївському напрямку залишається напруженою, але контрольованою. Постачання та евакуація ускладнені, проте українські військові задіяли ще одну логістичну артерію. Про це розповів в ефірі телемарафону речник ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій.



«Що стосується Авдіївки, де лінія фронту є дуже динамічною і відбувається маневр нашими підрозділами для подекуди відходу на більш вигідні позиції, подекуди відбивання позицій, то ключове повідомлення щодо цього — постачання в Авдіївку та евакуація з міста ускладнені, але задіяно запасну логістичну артерію, яка була підготовлена завчасно», — розповів він.



Лиховій зазначив, що окупанти планують пройти західніше Авдіївського коксохімічного заводу, проте «там вони зустрічають гідний опір». Так, від 18:00 вчорашнього дня (14 лютого) до 06:00 сьогоднішнього дня росіяни втратили особового складу до 208 осіб.



За минулу добу на Таврійському напрямку ворог завдав 43 авіаційних ударів, провів 64 бойових зіткнення, вчинив 1080 артобстрілів. Загальні втрати ворога в живій силі за минулу добу склали 526 військових.



«Також знищено 55 одиниць російської техніки, зокрема три танки, 25 ББМ, 30 артсистем, один засіб ППО, 13 авто та 5 об’єктів противника — два пункти управління БПЛА та три райони зосередження особового складу», — резюмував спікер.



Нагадаємо, третю окрему штурмову бригаду підтверджує , що була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки.