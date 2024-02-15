В Латвии вступила в силу законная конфискация российских автомобилей для Украины

В Латвии после 14 февраля закончился срок переоформления автомобилей на российских номерах на латвийскую регистрацию. Не перерегистрированные автомобили будут конфисковывать и передавать Украине, пишет издание Delfi.



Таким образом, с середины ноября 2023 года, когда вступили в силу поправки к закону о дорожном движении, предусматривающие запрет на пребывание в Латвии зарегистрированных в России транспортных средств, до среды, 14 февраля, в Латвии было перерегистрировано в целом 46 транспортных средств.



Закон предусматривает, что владелец зарегистрированного в России транспортного средства должен зарегистрировать его или вывезти из Латвии не позднее 14 февраля 2024 года.



В то же время использование зарегистрированных в России транспортных средств в дорожном движении на территории Латвии разрешено, если человек собирается проехать через Латвию транзитом, но сделать это можно только один раз.



Если транспортное средство не зарегистрировано в Латвии или не выезжает из Латвии, а также если будет обнаружено, что оно незаконно используется в дорожном движении, оно будет конфисковано.



Планируется, что конфискованные автомобили будут переданы Украине. Ранее Латвия выделила Украине новый пакет военной помощи.



Он включает в себя: боеприпасы, гаубицы, 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, противотанковое оружие, ракеты противовоздушной обороны, минометы, вездеходы, ручные гранаты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, генераторы, средства связи, индивидуальную зимнюю экипировку и ракеты.