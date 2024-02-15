У Латвії набула чинності законна конфіскація російських автомобілів для України

У Латвії після 14 лютого закінчився термін переоформлення автомобілів на номерах російських на латвійську реєстрацію. Не перереєстровані автомобілі конфісковуватимуть та передаватимуть Україні, пише видання Delfi.



Таким чином, з середини листопада 2023 року, коли набули чинності поправки до закону про дорожній рух, які передбачають заборону перебування в Латвії зареєстрованих у Росії транспортних засобів, до середи, 14 лютого, у Латвії було перереєстровано загалом 46 транспортних засобів.



Законом передбачено, що власник зареєстрованого в Росії транспортного засобу повинен зареєструвати його або вивезти з Латвії не пізніше 14 лютого 2024 року.



Водночас використання зареєстрованих у Росії транспортних засобів у дорожньому русі на території Латвії дозволено, якщо людина збирається проїхати через Латвію транзитом, але це можна зробити лише один раз.



Якщо транспортний засіб не зареєстрований у Латвії або не виїжджає з Латвії, а також якщо буде виявлено, що його незаконно використовують у дорожньому русі, він буде конфіскований.



Планується, що конфісковані автомобілі передадуть Україні. Раніше Латвія виділила Україні новий пакет військової допомоги.



Він включає: боєприпаси, гаубиці, 155-міліметрові артилерійські снаряди, протитанкову зброю, ракети протиповітряної оборони, міномети, всюдиходи, ручні гранати, вертольоти, безпілотні літальні апарати, генератори, засоби зв'язку, індивідуальне зимове екіпірування і ракети.