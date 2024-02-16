В Херсоне остановились троллейбусы: оккупанты повредили сеть во время обстрелов

Местные власти Херсона предупредили жителей, что в результате очередных обстрелов города ночью была повреждена контактная сеть, из-за чего сейчас невозможно вывести троллейбусы на маршруты. Об этом написал начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.



Специалисты КП «Херсонэлектротранс» проводят работы по восстановлению сети.



«После устранения повреждений 21-й троллейбус выйдет на линии, о чем мы сообщим дополнительно», — отметил Мрочко.



Напомним, 15 февраля 2024 года, в результате обстрела Херсона со стороны российских оккупационных войск в Центральном районе погибла женщина.