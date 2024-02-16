У Херсоні зупинилися тролейбуси: окупанти пошкодили контактну мережу під час обстрілу

Місцева влада Херсона попередила мешканців, що внаслідок чергових обстрілів міста вночі було пошкоджено контактну мережу, через що зараз неможливо вивести тролейбуси на маршрути. Про це написав начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.



Фахівці КП «Херсонелектротранс» проводять роботи з відновлення мережі.



«Після усунення пошкоджень 21 тролейбус вийде на лінії, про що ми повідомимо додатково», - зазначив Мрочко.



Нагадаємо, 15 лютого 2024 року внаслідок обстрілу Херсона з боку російських окупаційних військ у Центральному районі загинула жінка.