Оккупанты обстреляли Херсон: погибла местная жительница

Сегодня, 15 февраля 2024 года, в результате обстрела Херсона со стороны российских оккупационных войск в Центральном районе погибла женщина. Об этом в Telegram написал начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.



«Ориентировочно женщина 70-летнего возраста. Она получила взрывную травму, не совместимую с жизнью. В момент вражеской атаки женщина находилась на улице. Соболезнование родным и близким погибшей!», — добавил Мрочко.



Напомним, оккупанты продолжают наносить удары по Херсонской области, за прошедшие сутки из-за обстрелов РФ возникло пять пожаров.