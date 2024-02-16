Армия РФ сбросила на Купянский район авиабомбы: трое людей погибли, есть пострадавшие

Российские оккупанты вчера, 15 февраля, атаковали Купянский район Харьковской области. Из-за обстрела погибли три человека, еще двое людей — получили ранения. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



«Около 17:40 враг совершил обстрел управляемыми авиабомбами по селу Черное Купянского района. Попадание в автомобиль с гражданскими», — написал он.



По информации Синегубова, погибли три человека: 58-летняя женщина, 56-летний мужчина и девушка 17 лет.



Также двое людей пострадали — 54-летняя женщина и 53-летний мужчина, которого госпитализировали в тяжелом состоянии.



В результате атаки загорелся частный дом.



Напомним, 15 февраля российская армия атаковала поселок Двуречная Купянского района Харьковской области. В результате обстрелов двое людей пострадали.