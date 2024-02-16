Армія РФ скинула на Куп`янський район авіабомби: троє людей загинули, є постраждалі

Російські окупанти вчора, 15 лютого, атакували Куп'янський район Харківської області. Через обстріл загинули троє людей, ще двоє людей отримали поранення. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



«Близько 17:40 ворог здійснив обстріл керованими авіабомбами по селу Чорне Куп'янського району. Влучання в автомобіль з цивільними», — написав він.



За інформацією Синєгубова, загинули троє людей: 58-річна жінка, 56-річний чоловік і дівчина 17 років.



Також двоє людей постраждали — 54-річна жінка та 53-річний чоловік, якого госпіталізували у тяжкому стані.



Внаслідок атаки спалахнув приватний будинок.



Нагадаємо, 15 лютого російська армія атакувала селище Дворічне Куп'янського району Харківської області. Внаслідок обстрілу двоє людей постраждали.