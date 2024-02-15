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Оккупанты ударили по Купянскому району с помощью дрона: пострадали два человека

15 февраля 2024, 17:37

Оккупанты ударили по Купянскому району с помощью дрона: пострадали два человека

Оккупанты ударили по Купянскому району с помощью дрона: пострадали два человека

Сегодня днем, 15 февраля, российская армия атаковала поселок Двуречная Купянского района Харьковской области. В результате обстрелов двое людей пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

«По данным следствия, 15 февраля около 12:00 государство-агрессор атаковало беспилотником поселок Двуречная Купянского района. Ранены двое мирных жителей — мужчин в возрасте 51 и 47 лет», — говорится в сообщении.



Кроме того, утром российские военнослужащие нанесли авиаудар по селу Черное Ольховатской громады. Разрушен жилой дом, другие частные домовладения получили повреждения.

Напомним, российские войска 14 февраля в 16:16 ударили по жилому дому в поселке Большой Бурлук в Харьковской области. 

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