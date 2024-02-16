Ракетный обстрел по Полтавщине: в ОВА рассказали детали атаки

Оккупационная армия РФ совершила ракетный обстрел по Полтавской области в ночь на 16 февраля. Под атаку попал Миргородский район. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.



«Очередная ракетная атака по Миргородскому району. Ночью было попадание на открытой территории», — отметил он.



По словам Пронина, в течение суток на территории Полтавской области 6 раз звучала воздушная тревога, которая продолжалась почти 4 часа.



Напомним, один человек погиб и двое ранены в результате обстрела Зари Ильиновской громады в Донецкой области 15 февраля.