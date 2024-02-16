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Ракетний обстріл Полтавщини: в ОВА розповіли деталі атаки

16 лютого 2024, 09:40

Ракетний обстріл Полтавщини: в ОВА розповіли деталі атаки

Окупаційна армія РФ здійснила ракетний обстріл по Полтавській області в ніч проти 16 лютого. Під атаку потрапив Миргородський район. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

«Чергова ракетна атака у Миргородському районі. Вночі було влучання на відкритій території», — зазначив він.

За словами Проніна, протягом доби на території Полтавської області 6 разів лунала повітряна тривога і тривала майже 4 години.

Нагадаємо, одна людина загинула і двох поранено внаслідок обстрілу Зорі Іллінівської громади в Донецькій області 15 лютого.

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Війна Обстріл

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