Войска РФ за сутки 14 раз атаковала Донетчину: повреждены дома, есть жертвы

Оккупанты атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Всего за сутки, 15 февраля, российская армия 14 раз обстреляла населенные пункты Донецкой области. В частности, Авдеевку, Курахово, Торское, Северск и другие. Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в утренней сводке рассказал детали атак.



Покровский район. Авдеевка потерпела несколько авиабомбовых ударов и массированных артобстрелов. В Кураховской громаде повреждено пять домов в Островском, обстреляно Курахово. В Новогродовке ранен человек.



Краматорский район. В Заре Ильиновской громады один человек погиб, двое ранены. Под огнем Торское и Заречное Лиманской громады, а также окрестности Константиновской громады.



Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены два частных дома, также две многоэтажки и нежилое сооружение; кроме того, обстрелян Северск.



Напомним, один человек погиб и двое ранены в результате обстрела Зари Ильиновской громады в Донецкой области 15 февраля.