Війська РФ за добу 14 разів атакувала Донеччину: пошкоджено будинки, є жертви

Окупанти атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

За добу, 15 лютого, російська армія 14 разів обстріляла населені пункти Донецької області. Зокрема, Авдіївку, Курахове, Торське, Сіверськ та інші. Глава Донецької ОВА Вадим Філашкін у ранковому зведенні розповів деталі атак.



Покровський район. Авдіївка зазнала кількох авіабомбових ударів та масованих артобстрілів. У Курахівській громаді пошкоджено п'ять будинків в Острівському, обстріляне Курахове. У Новогродівці поранено людину.



Краматорський район. У Зорі Іллінівської громади одна людина загинула, двоє людей поранено. Під вогнем Торське і Зарічне Лиманської громади, околиці Костянтинівської громади.



Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені два приватні будинки, також дві багатоповерхівки і нежитлова споруда; обстріляно Сіверськ.



Нагадаємо, одна людина загинула і двох поранено внаслідок обстрілу Зорі Іллінівської громади в Донецькій області 15 лютого.