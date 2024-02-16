В Польше арестован украинец за шпионаж в пользу России

Польская служба внутренней разведки (ABW) арестовала украинца, который, как утверждается, действовал в качестве российского агента, пишет BILD.



По данным ведомства, он в составе преступной группы по заданию российской секретной службы готовил «диверсионные и саботажные акции».



В частности, готовился устроить поджоги в зданиях, расположенных рядом со «стратегически важными объектами инфраструктуры» в городе Вроцлав.



По данным ABW, арестованному грозит до двенадцати лет лишения свободы. В ноябре прошлого года в Польше были предъявлены обвинения 16 иностранцам, которые подозреваются в деятельности в интересах российской разведки.



Среди прочего, они, как утверждается, планировали установить GPS-передатчики на польские конвои с гуманитарной помощью для Украины.



Напомним, что российского политтехнолога украинского происхождения Владимира Сергиенко заподозрили в связях с российскими спецслужбами.