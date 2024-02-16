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В Польше арестован украинец за шпионаж в пользу России

16 февраля 2024, 10:56

В Польше арестован украинец за шпионаж в пользу России

Польская служба внутренней разведки (ABW) арестовала украинца, который, как утверждается, действовал в качестве российского агента, пишет BILD.

По данным ведомства, он в составе преступной группы по заданию российской секретной службы готовил «диверсионные и саботажные акции».

В частности, готовился устроить поджоги в зданиях, расположенных рядом со «стратегически важными объектами инфраструктуры» в городе Вроцлав.

По данным ABW, арестованному грозит до двенадцати лет лишения свободы. В ноябре прошлого года в Польше были предъявлены обвинения 16 иностранцам, которые подозреваются в деятельности в интересах российской разведки.

Среди прочего, они, как утверждается, планировали установить GPS-передатчики на польские конвои с гуманитарной помощью для Украины.

Напомним, что российского политтехнолога украинского происхождения Владимира Сергиенко заподозрили в связях с российскими спецслужбами.

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