В Бундестаге разоблачили российского шпиона, который работает на ФСБ

Владимир Сергиенко российский шпион в Бундестаге. Фото: BILD

Российского политтехнолога украинского происхождения Владимира Сергиенко заподозрили в связях с российскими спецслужбами, пишет BILD.



В совместном расследовании The Insider и Der Spiegel утверждают, что Серигенко, работая помощником депутата от партии «Альтернатива для Германии» Егвгения Шмидта, находился в тесном контакте с офицером ФСБ.



По данным журналистов, контактным лицом в спецслужбе был полковник Илья Вечтомов, который работает в Девятом управлении Пятой службы ФСБ — оно ответственно за Украину.



Летом прошлого года издание Spiegel уже писало о том, что Сергиенко ездит в Москву, обсуждает там возможности замедления поставок немецких танков ВСУ и участвует в пропагандистских ток-шоу.



Впоследствии The Insider удалось получить доступ к личной переписке Сергиенко. Из неё следует, что он отчитывался о своих действиях перед московским куратором, согласовывал свои действия, а также получал от него финансирование.



По данным Spiegel, власти Германии пытаются лишить Сергиенко полученного им в 2022 году немецкого гражданства, поскольку во время подачи документов он предъявил только украинский паспорт и утаил российский.



Сам Сергиенко отрицает любые связи с российскими спецслужбами. Депутат Шмидт, помощником которого работает Сергиенко, заявил, что не будет отвечать на «бездоказательные подозрения».



При этом администрация Бундестага начала внутреннюю проверку в отношении Сергиенко: теперь ему, в частности, запрещено перемещаться по зданию парламента.



Напомним, в Бундесвере (Вооруженные силы Германии) готовятся к возможному конфликту между Россией и НАТО и спрогнозировали его ход в течение всего 2024 и части 2025 года.