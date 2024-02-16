У Польщі заарештовано українця за шпигунство на користь Росії

Польська служба внутрішньої розвідки (ABW) заарештувала українця, який, як стверджується, діяв як російський агент, пише BILD.



За даними відомства, він у складі злочинної групи за завданням російської секретної служби готував «диверсійні та саботажні акції».



Зокрема, готувався влаштувати підпали у будинках, розташованих поряд із «стратегічно важливими об'єктами інфраструктури» у місті Вроцлав.



За даними ABW, заарештованому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі. У листопаді минулого року в Польщі було висунуто звинувачення 16 іноземцям, які підозрюються в діяльності на користь російської розвідки.



Серед іншого вони, як стверджується, планували встановити GPS-передавачі на польські конвої з гуманітарною допомогою для України.



Нагадаємо, що російського політтехнолога українського походження Володимира Сергієнка запідозрили у зв'язках із російськими спецслужбами .