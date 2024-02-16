РФ ударила ракетами по Новогродовке: один человек ранен, повреждены дома

Оккупанты атаковали Донетчину. Фото: полиция

За прошедшие сутки, 15 февраля, российские войска обстреляли Новогродовку Донецкой области. В результате атаки один человек получил ранения, также есть разрушения. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



«Тремя ракетами С-300 ударили оккупанты по Новогродовке — ранили человека, повредили 15 домов и детсад», — говорится в сообщении.











В ведомстве отметили, что разрушений получили 55 гражданских объектов — 45 жилых домов, два детсада, школа, спортивная школа, религиозное сооружение, котельная, автомобили и критическая инфраструктура.





В частности, под огонь попали такие населенные пункты:



Село Заря Россия накрыла из «Смерчей». Погиб человек, еще двое жителей получили ранения. Поврежден многоквартирный и 8 частных домов, образовательные учреждения, газопровод, автомобиль.





Еще одна ракета С-300 попала в Селидово, в результате повреждены 13 многоквартирных домов, котельная, образовательное учреждение и религиозный объект.



Авиаудар бомбой «КАБ-500» военные нанесли по Часовому Яру, всего город выдержал 5 атак. Разрушены многоквартирный и 4 частных дома.





Управляемую авиабомбу россияне сбросили на Очеретино — разрушили три частных дома.



Напомним, российская армия нанесла очередной удар по теплоэлектростанции на прифронтовой территории. К счастью, пострадавших нет.