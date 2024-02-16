РФ вдарила ракетами по Новогродівці: одна людина поранена, пошкоджено будинки

Окупанти атакували Донеччину. Фото: поліція

Минулої доби, 15 лютого, російські війська обстріляли Новогродівку Донецької області. Внаслідок атаки одна людина отримала поранення, також є руйнування. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«Трьома ракетами С-300 ударили окупанти по Новогродівці — поранили людину, пошкодили 15 будинків і дитсадок», — йдеться в повідомленні.











У відомстві зазначили, що руйнувань отримали 55 цивільних об'єктів — 45 житлових будинків, два дитсадки, школа, спортивна школа, релігійна споруда, котельня, автомобілі та критична інфраструктура.





Зокрема під вогонь потрапили такі населені пункти:



Село Зоря Росія накрила із «Смерчів». Загинула людина, ще двоє мешканців отримали поранення. Пошкоджено багатоквартирний та 8 приватних будинків, освітні установи, газопровід, автомобіль.





Ще одна ракета С-300 потрапила в Селидове, в результаті пошкоджено 13 багатоквартирних будинків, котельню, освітню установу та релігійний об'єкт.



Авіаудар бомбою «КАБ-500» військові завдали по Часовому Яру, всього місто витримало 5 атак. Зруйновано багатоквартирний та 4 приватні будинки.





Керовану авіабомбу росіяни скинули на Очеретине — зруйнували три приватні будинки.



Нагадаємо, російська армія завдала чергового удару по теплоелектростанції на прифронтовій території. На щастя постраждалих немає.