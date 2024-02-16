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РФ вдарила ракетами по Новогродівці: одна людина поранена, пошкоджено будинки

16 лютого 2024, 13:36

РФ вдарила ракетами по Новогродівці: одна людина поранена, пошкоджено будинки

Окупанти атакували Донеччину. Фото: поліція Окупанти атакували Донеччину. Фото: поліція

Минулої доби, 15 лютого, російські війська обстріляли Новогродівку Донецької області. Внаслідок атаки одна людина отримала поранення, також є руйнування. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

«Трьома ракетами С-300 ударили окупанти по Новогродівці — поранили людину, пошкодили 15 будинків і дитсадок», — йдеться в повідомленні.





У відомстві зазначили, що руйнувань отримали 55 цивільних об'єктів — 45 житлових будинків, два дитсадки, школа, спортивна школа, релігійна споруда, котельня, автомобілі та критична інфраструктура.



Зокрема під вогонь потрапили такі населені пункти:

Село Зоря Росія накрила із «Смерчів». Загинула людина, ще двоє мешканців отримали поранення. Пошкоджено багатоквартирний та 8 приватних будинків, освітні установи, газопровід, автомобіль.



Ще одна ракета С-300 потрапила в Селидове, в результаті пошкоджено 13 багатоквартирних будинків, котельню, освітню установу та релігійний об'єкт.

Авіаудар бомбою «КАБ-500» військові завдали по Часовому Яру, всього місто витримало 5 атак. Зруйновано багатоквартирний та 4 приватні будинки.



Керовану авіабомбу росіяни скинули на Очеретине — зруйнували три приватні будинки.

Нагадаємо, російська армія завдала чергового удару по теплоелектростанції на прифронтовій території. На щастя постраждалих немає.

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