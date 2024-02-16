Прифронтовая ТЭС попала под российский обстрел

Российская армия нанесла очередной удар по теплоэлектростанции на прифронтовой территории. К счастью, пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

Отмечается, что повреждено оборудование станции. Энергетики в эти минуты ликвидируют последствия обстрела.

В Министерстве энергетики Украины, в свою очередь, подчеркнули, что «объект продолжает работу».

В ДТЭК напоминают, что последняя атака на теплоэлектростанцию произошла несколько дней назад — в ночь на 13 февраля. Тогда в результате обстрела станция прекратила производство электроэнергии.