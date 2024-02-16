Российский оппозиционер Алексей Навальный умер в колонии

Алексей Навальный. Фото: АР

Алексей Навальный умер в исправительной колонии «Полярный волк» в посёлке Харп. Об этом сообщило российское издание Baza со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний России (ФСИН).

Управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу сделало следующее заявление: «Осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание.

Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи.

Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного».

Как отмечается издание Baza, за время заключения Алексея Навального 27 раз отправили в штрафной изолятор. По словам его близких, он провел в ШИЗО 308 дней.

Последний раз его отправили в штрафной изолятор 14 февраля.

Проект ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источники сообщает, что у Навального якобы оторвался тромб.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «ФСИН занимается всеми проверками, тут особых поручений не нужно. Причину смерти Навального должны выяснить медики». Он также сообщил, что Владимиру Путину доложили о смерти Навального.

Адвокат Алексея Навального Леонид Соловьев заявил "Новой газете", что был в колонии в среду. Сейчас от комментариев он отказывается.

«По решению семьи Алексея Навального, я вообще ничего не комментирую. Сейчас выясняем. Адвокат у Алексея был в среду. Все тогда было нормально», — сказал Соловьев.

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