Російський опозиціонер Олексій Навальний помер у колонії

Олексій Навальний. Фото: АР

Олексій Навальний помер у виправній колонії «Полярний вовк» у селищі Харп. Про це повідомило російське видання Baza з посиланням на Федеральну службу виконання покарань Росії (ФСВП).

Управління ФСВП Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу зробило таку заяву: «Засуджений Навальний А.А. після прогулянки відчув себе погано, практично відразу знепритомнівши.

Негайно прибули медичні працівники установи, було викликано бригаду швидкої медичної допомоги.

Проведено всі необхідні реанімаційні заходи, які позитивних результатів не дали. Лікарі швидкої медичної допомоги констатували смерть засудженого.

Як зазначається видання Baza, за час ув'язнення Олексія Навального 27 разів відправили до штрафного ізолятора. За словами його близьких, він провів у ШІЗО 308 днів.

Востаннє його відправили до штрафного ізолятора 14 лютого.

Проект ВЧК-ОГПУ із посиланням на джерела повідомляє, що у Навального нібито відірвався тромб.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що «ФСВП займається всіма перевірками, тут особливих доручень не потрібно. Причину смерті Навального мають з'ясувати медики». Він також повідомив, що Володимиру Путіну доповіли про смерть Навального.

Адвокат Олексія Навального Леонід Соловйов заявив "Новій газеті", що був у колонії у середу. Наразі від коментарів він відмовляється.

«За рішенням сім'ї Олексія Навального, я взагалі нічого не коментую. Нині з'ясовуємо. Адвокат у Олексія був у середу. Все тоді було нормально», — сказав Соловйов.

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