Украинские военные дают отпор: глава МВД отправился на Авдеевское направление

Министр внутренних дел Игорь Клименко отправился к украинским военнослужащим на Авдеевское направление. Встретился с пограничниками и с бойцами комендатуры быстрого реагирования 6-го пограничного отряда. Об этом он сообщил на своей Telegram-странице.



«На этом направлении подразделение воюет уже второй раз за время полномасштабной войны, и второй раз пограничники демонстрируют смелость и эффективность на поле боя. Их героизм — безоговорочный, поэтому вручил пограничникам от президента Украины знаки отличия «За оборону Украины», — написал он.



Клименко также заслушал доклад председателя ГНСУ Сергея Дейнека по оперативной обстановке и нуждам боевых подразделений.



«Враг давит, но наши бойцы всеми силами дают отпор», — резюмировал министр.



Напомним, оккупанты активно атакуют позиции украинских военнослужащих в Авдеевке. Известно, что россияне используют фосфорные снаряды, в результате чего происходит возгорание цистерн с мазутом.