РФ применяет фосфорные снаряды: Третья штурмовая бригада держит оборону на АКХЗ

Третья штурмовая бригада держит оборону на АКХЗ. Фото: командир 2 механизированного батальона 3 ОШБр с позывным «Вар».

Российские оккупанты активно атакуют позиции украинских военнослужащих в Авдеевке. Известно, что россияне используют фосфорные снаряды, в результате чего происходит возгорание цистерн с мазутом. Об этом сообщили в пресс-службе Третьей отдельной штурмовой бригады.



«Оккупанты применяют фосфорные снаряды, от которых происходит возгорание цистерн с мазутом. Ядовитый смог распространяется по всей территории завода», — написали военнослужащие, показав кадры боев с Авдеевского коксохимического завода.





Как отмечается, россияне днем и ночью обстреливают из артиллерии и РСЗО, а также сбрасывают по 60 авиационных бомб.



«Непрерывные штурмы на бронированной технике и нашествии противника пехоты. Но наши подразделения продолжают достойно противостоять противнику, ведут оборону и наносят врагу рекордные потери», — говорится в сообщении.



Напомним, стало известно, что третья отдельная штурмовая бригада подтверждает, что была срочно передислоцирована для усиления украинских войск в районе Авдеевки.



Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады и майор ВСУ Максим Жорин сообщил, что Третья штурмовая выполняет боевые задания в условиях, которые даже нам было сложно представить. Противостояние ведется не просто с превосходящими силами противника.



По словам Жорина, живого состава в армии РФ огромное количество, они идут со вех сторон. Также заместитель командира сравнил бои в Бахмуте и Авдеевке.



«Бои в Авдеевке в разы адские, чем самые горячие битвы этой фазы войны, котор