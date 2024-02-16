Українські військові дають відсіч: голова МВС вирушив на Авдіївський напрямок

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко вирушив до українських військовослужбовців на Авдіївський напрямок. Зустрівся з прикордонниками та з бійцями комендатури швидкого реагування 6-го прикордонного загону. Про це він повідомив на своїй Telegram-сторінці.



«На цьому напрямі підрозділ воює вже вдруге за час повномасштабної війни, і вдруге прикордонники демонструють сміливість та ефективність на полі бою. Їхній героїзм — беззастережний, тому вручив прикордонникам від президента України відзнаки «За оборону України», — написав він.



Клименко також заслухав доповідь голови ДПСУ Сергія Дейнека з оперативної обстановки та потреб бойових підрозділів.



«Ворог тисне, але наші бійці всіма силами дають відсіч», — резюмував міністр.



Нагадаємо, окупанти активно атакують позиції українських військовослужбовців в Авдіївці. Відомо, що росіяни використовують фосфорні снаряди, внаслідок чого відбувається загоряння цистерн із мазутом.