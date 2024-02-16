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Тарнавский прокомментировал отход войск с позиций «Зенит» в Авдеевке

16 февраля 2024, 14:59

Тарнавский прокомментировал отход войск с позиций «Зенит» в Авдеевке

Силы обороны Украины отошли с позиции «Зенит» на юго-восточной окраине Авдеевки Донецкой области. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.

«После многих месяцев противостояния, командование ОСУВ приняло решение отойти с позиции «Зенит» на юго-восточной окраине Авдеевки. Мы держали эту позицию столько, сколько давало возможность эффективно сдерживать и уничтожать врага», — написал он.

Тарнавский уточнил, что это решение было принято с целью сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки.

«Тактическое занятие этих позиций не дает врагу стратегического преимущества и не изменяет ситуацию в рамках Авдеевской оборонной операции. В настоящее время продолжается перегруппировка войск, пополнение запасов и обустройство подразделений на новых позициях. Происходит плановое усиление подразделений», — резюмировал генерал.

15 февраля украинские военные покинули позицию «Зенит» из-за угрозы полного окружения. Российские оккупанты опубликовали видео того, как устанавливают там свой флаг.

Украинский аналитический проект DeepState утверждает, что выйти из Зенита удалось не всем военнослужащим.

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