  
Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Війська РФ встановили прапор на одному із укріпрайонів ЗСУ в Авдіївці

15 лютого 2024, 23:05

Війська РФ встановили прапор на одному із укріпрайонів ЗСУ в Авдіївці

Війська РФ захопили укріпрайон «Зеніт». Карта: DeepState Війська РФ захопили укріпрайон «Зеніт». Карта: DeepState

Російські окупанти заявляють про захоплення укріпрайону «Зеніт» на південній околиці Авдіївки на Донеччині.

Опубліковано відео про те, як російські військові встановлюють на об'єкті свій прапор. Відео геолокував проєкт DeepState.

Українські військові покинули колишню базу ППО «Зеніт» через загрозу повного оточення.

«Сьогодні основні сили відійшли з позицій, але вийти вдалося не всім, тому не все так радісно, як намагаються подати інші», — пише DeepState.

Українська сторона цього поки що офіційно не підтверджувала.

Раніше військовослужбовці Третьої окремої штурмової бригади оприлюднили відео з Авдіївки, зараз там точаться важкі бої.

ТЕГИ

Місця
Авдіївка
Інше
Війна

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:19
Головне за день: Ситуація в Авдіївці. РФ відправила до колонії ще сімох військовополонених
23:05
Війська РФ встановили прапор на одному із укріпрайонів ЗСУ в Авдіївці
22:15
«ДНР»: В окупації поранено троє людей
18:58
Росія відправила до колонії ще 7 українських військовополонених
11:41
Донецька область зазнала 21 обстрілу за добу, загинули люди
23:24
Головне за день: Бої за Авдіївку. Знищення ВДК «Цезарь Куніков»
18:28
Ще чотири людини загинули сьогодні в Донецькій області через російські обстріли
17:50
Окупанти знову обстріляли Херсон, троє поранених
16:55
Аналітики розповіли, для чого РФ використовує на фронті в Україні старі радянські танки
15:59
У Маріуполі окупанти продовжують «відновлення» Драматичного театру
08:50
У Чорному морі підбили ВДК «Цезар Куніков», він затонув
23:15
Головне за день: «Козаки ДНР» проти Кіркорова. Нові вироки українським полоненим
19:16
«Козаки ДНР» вимагали відмінити концерт Філіпа Кіркорова
17:50
«Є підтримка»: до Авдіївки приходить підкріплення Силам оборони
17:11
«Це російська ІПСО»: у ЗСУ спростували втрати під Селидовим
16:30
Окупована Кремінна потрапила під обстріл, є жертви
14:35
Окупанти знову вдарили по Селидівській громаді у Донецькій області
14:03
Росіяни обстріляли ринок у Харківській області, є жертви
12:42
У Маріуполі російські військові протаранили легковик, водій загинув
12:08
В окупованому Маріуполі чути звуки вибухів
усі новини
23:19
Головне за день: Ситуація в Авдіївці. РФ відправила до колонії ще сімох військовополонених
23:05
Війська РФ встановили прапор на одному із укріпрайонів ЗСУ в Авдіївці
22:15
«ДНР»: В окупації поранено троє людей
21:50
«Шахтар» зіграв унічию з «Марселем»
20:46
На Донеччині під час обстрілу села Зоря загинула жінка, є поранені
20:09
Закон про медичний канабіс в Україні підписано президентом
18:58
Росія відправила до колонії ще 7 українських військовополонених
17:55
Міноборони РФ вигадало збиття МіГ-29 у Краматорську
17:44
Війська РФ намагаються перерізати ще одну дорогу з Авдіївки
17:37
Окупанти вдарили по Куп`янському району за допомогою дрону: постраждали двоє людей
16:25
Іспанія, Німеччина та Британія анонсували нові пакети допомоги Україні
16:16
У Латвії набула чинності законна конфіскація російських автомобілів для України
15:20
Росіяни продовжують вербувати найманців в Африці та Азії: обіцяють від 2000 до 4000 доларів, але платять кілька сотень
14:59
Гірше, ніж у Бахмуті: замкомандира Третьої штурмової показав відео з Авдіївки
14:58
В Авдіївці перейменували понад 20 вулиць, назви яких були пов'язані з Росією
14:50
Броня САУ «Богдана» врятувала життя екіпажу після влучання «Ланцету»
13:58
Цього року Україна може отримати майже 4 млрд доларів із заморожених активів РФ
13:35
Окупанти обстріляли Херсон: загинула місцева мешканка
13:10
Найбільший виробник вантажівок у світі Daimler Truck остаточно йде з Росії
12:58
Підтримала РФ і закликала до захоплення України: СБУ оголосила підозру Таїсії Повалій
усі новини
ВІДЕО
Війська РФ захопили укріпрайон «Зеніт». Карта: DeepState Війська РФ встановили прапор на одному із укріпрайонів ЗСУ в Авдіївці
15 лютого, 23:05
Броня САУ "Богдана" витримала попадання "Ланцета". Фото: Telegram / Оперативний ЗСУ Броня САУ «Богдана» врятувала життя екіпажу після влучання «Ланцету»
15 лютого, 14:50
Соловйов. Фото: кадр із відео Російський пропагандист поставив під сумнів сучасні кордони країн-засновників Європейського союзу
15 лютого, 11:12
Нафтобаза «Польова» у Курській області. Фото: кадр із відео Два БПЛА атакували нафтобазу «Польова» у Курській області
15 лютого, 08:30
Боєприпас GLSDB. Фото з відкритих джерел У РФ стверджують, що зафіксували перше застосування боєприпасу GLSDB Україною
14 лютого, 18:41
Прикордонники знищили пункт зв'язку окупантів. Фото: кадр із відео Прикордонники знищили пункт зв'язку окупантів
14 лютого, 12:55
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама