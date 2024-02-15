Війська РФ встановили прапор на одному із укріпрайонів ЗСУ в Авдіївці

Війська РФ захопили укріпрайон «Зеніт». Карта: DeepState

Російські окупанти заявляють про захоплення укріпрайону «Зеніт» на південній околиці Авдіївки на Донеччині.



Опубліковано відео про те, як російські військові встановлюють на об'єкті свій прапор. Відео геолокував проєкт DeepState.

Війська РФ встановили свій прапор на укріпрайоні «Зеніт» на південній околиці Авдіївки https://t.co/w76bgChS8Y pic.twitter.com/IwNGTLHhYN — Новини Донбасу (@novostidnua) February 15, 2024

Українські військові покинули колишню базу ППО «Зеніт» через загрозу повного оточення.



«Сьогодні основні сили відійшли з позицій, але вийти вдалося не всім, тому не все так радісно, як намагаються подати інші», — пише DeepState.



Українська сторона цього поки що офіційно не підтверджувала.



Раніше військовослужбовці Третьої окремої штурмової бригади оприлюднили відео з Авдіївки, зараз там точаться важкі бої.