Тарнавський прокоментував відхід військ з позицій «Зеніт» в Авдіївці

Сили оборони України відійшли з позиції «Зеніт» на південно-східній околиці Авдіївки Донецької області. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський.



«Після багатьох місяців протистояння командування ОСУВ прийняло рішення відійти з позиції «Зеніт» на південно-східній околиці Авдіївки. Ми тримали цю позицію стільки, скільки давало змогу ефективно стримувати та знищувати ворога», — написав він.



Тарнавський уточнив, що це рішення було ухвалено з метою збереження особового складу та покращення оперативної обстановки.



«Тактичне заняття цих позицій не дає ворогові стратегічної переваги та не змінює ситуацію в рамках Авдіївської оборонної операції. В даний час триває перегрупування військ, поповнення запасів та облаштування підрозділів на нових позиціях. Відбувається планове посилення підрозділів», — резюмував генерал.



15 лютого українські військові покинули позицію «Зеніт» через загрозу повного оточення. Російські окупанти опубліковали відео того, як встановлюють там свій прапор.



Український аналітичний проект DeepState стверджує, що вийти з «Зеніту» вдалося не всім військовослужбовцям.