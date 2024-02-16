В Авдеевке осталось менее 1000 граждан, сейчас невозможно определить точное количество погибших

На сегодняшний день точно количество местных жителей в Авдеевке неизвестно. В городе может быть более 900 человек. Об этом рассказал спикер ОСГВ «Таврия» Дмитрий Лиховой, передает РБК-Украина.



«По информации местной военной администрации, на прошлой неделе в городе оставалось 935 гражданских, только взрослые. Ситуация с эвакуацией гражданских на тот момент уже значительно ухудшилась, и она в течение нескольких дней не происходила. В Авдеевку не могли заехать волонтеры, полицейские отряды «Белые ангелы» и представители власти», — отметил он.



Что касается эвакуации, за 13 февраля из Авдеевки смогли выехать пять людей – одна женщина и четыре мужчины.



Лиховой добавил, что сейчас усложнена верификация последствий российских ударов по жилой застройке, а иногда — невозможна.



«То есть мы сейчас точно не можем определить то количество людей, которое погибает в результате вражеских обстрелов по Авдеевке», — резюмировал спикер.



Напомним, Силы обороны Украины отошли с позиции «Зенит» на юго-восточной окраине Авдеевки Донецкой области.