В Авдіївці залишилося менше 1000 громадян, наразі неможливо визначити точну кількість загиблих

На сьогоднішній день точно кількість місцевих жителів в Авдіївці невідома. У місті може бути понад 900 людей. Про це розповів речник ОСГВ «Таврія» Дмитро Ліховий, передає РБК-Україна.



«За інформацією місцевої військової адміністрації, минулого тижня у місті залишалося 935 цивільних, лише дорослі. Ситуація з евакуацією цивільних на той момент вже значно погіршилася, і протягом кількох днів не відбувалася. До Авдіївки не могли заїхати волонтери, поліцейські загони «Білі ангели» та представники влади», — зазначив він.



Що стосується евакуації, за 13 лютого з Авдіївки змогли виїхати п'ять людей – одна жінка та чотири чоловіки.



Ліховий додав, що зараз ускладнено верифікацію наслідків російських ударів по житловій забудові, а іноді — неможлива.



«Тобто ми зараз точно не можемо визначити ту кількість людей, яка гине внаслідок ворожих обстрілів по Авдіївці», — резюмував спікер.



Нагадаємо, Сили оборони України відійшли з позиції «Зеніт» на південно-східній околиці Авдіївки Донецької області.