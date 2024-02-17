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ВСУ: Уничтожены сразу три самолета РФ — два Су-34 и один Су-35

17 февраля 2024, 14:38

ВСУ: Уничтожены сразу три самолета РФ — два Су-34 и один Су-35

Воздушные силы Вооруженных сил Украины утром уничтожили три российских военных самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

«Утром 17 февраля 2024 года на Восточном направлении подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожено сразу три вражеских самолета — два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35», — отметил он.

Олещук поблагодарил украинских военных за проведение операции по уничтожению российских самолетов.

 

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