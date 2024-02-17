ЗСУ: Знищено відразу три літаки РФ — два Су-34 та один Су-35

Повітряні сили Збройних сил України вранці знищили три російські військові літаки — два винищувачі-бомбардувальники Су-34 і один винищувач Су-35. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.



«Вранці 17 лютого 2024 року на Східному напрямку підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено одразу три ворожі літаки — два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35», — зазначив він.



Олещук подякував українським військовим за проведення операції зі знищення російських літаків.