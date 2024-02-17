В Славянске и Краматорске прогремели взрывы. Разрушена школа

Разрушенная школа в Славянске. Фото: Донецка ОВА

Сильные взрывы были слышны в Славянске и Краматорске сегодня вечером. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».



В Славянске местные жители слышали перед взрывом звук БПЛА «Шахед».



Также очевидцы сняли момент взрыва, предположительно беспилотника, над Краматорским районом.



В Донецкой области была объявлен воздушная тревога в 19:30. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения Россией баллистических ракет в восточных областях.



Обновлено (20:55). В Славянске войска РФ попали в школу №18. Здание частично разрушено, начался пожар. По предварительной информации, под завалами сторож.



Глава военной администрации Славянская Вадим Лях уточнил, что в здании школы находилась социальная столовая, «пункт несокрушимости», один из пунктов выдачи гуманитарной помощи.