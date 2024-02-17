У Слов'янську та Краматорську пролунали вибухи. Зруйновано школу

Сильні вибухи було чути у Слов'янську та Краматорську сьогодні ввечері. Про це повідомляє кореспондент «Новини Донбасу».



У Слов’янську місцеві жителі чули перед вибухом звук БПЛА «Шахед».



Також очевидці зняли момент вибуху, ймовірно безпілотника, над Краматорським районом.



На Донеччині було оголошено повітряну тривогу о 19:30. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування Росією балістичних ракет у східних регіонах.



Оновлено. У Слов'янську війська РФ поцілили у школу №18. Будівля частково зруйнована, почалася пожежа. За попередньою інформацією, під завалами сторож.