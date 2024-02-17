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У Слов'янську та Краматорську пролунали вибухи. Зруйновано школу

17 лютого 2024, 20:33

У Слов'янську та Краматорську пролунали вибухи. Зруйновано школу

У Слов'янську та Краматорську пролунали вибухи. Зруйновано школу

Сильні вибухи було чути у Слов'янську та Краматорську сьогодні ввечері. Про це повідомляє кореспондент «Новини Донбасу».

У Слов’янську місцеві жителі чули перед вибухом звук БПЛА «Шахед».

Також очевидці зняли момент вибуху, ймовірно безпілотника, над Краматорським районом.

На Донеччині було оголошено повітряну тривогу о 19:30. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування Росією балістичних ракет у східних регіонах. 

Оновлено. У Слов'янську війська РФ поцілили у школу №18. Будівля частково зруйнована, почалася пожежа. За попередньою інформацією, під завалами сторож.

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