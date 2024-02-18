РФ ночью ракетами ударила по Селидовской громаде: есть разрушения

Оккупанты атаковали Селидовскую громаду. Фото: пресс-службе Селидовской военной администрации

Российские оккупанты обстреляли Селидовскую громаду Донецкой области ночью 18 февраля. Известно, что в результате атаки есть повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Селидовской городской военной администрации.



«Двумя вражескими ракетами разрушено здание образовательного учреждения. Повреждены частные жилые дома и бассейн», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что информация о погибших и пострадавших не поступала.



Напомним, 17 февраля в Славянске войска РФ попали в школу №18. Здание частично разрушено, начался пожар. По предварительной информации, под завалами сторож.