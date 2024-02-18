РФ вночі ракетами вдарила по Селидівській громаді: є руйнування

Окупанти атакували Селидівську громаду. Фото: прес-службі Селидівської військової адміністрації

Російські окупанти обстріляли Селидівську громаду на Донеччині вночі 18 лютого. Відомо, що внаслідок атаки є пошкодження. Про це повідомили у пресслужбі Селидівської міської військової адміністрації.



«Двома ворожими ракетами зруйновано будівлю освітнього закладу. Пошкоджено приватні житлові будинки та басейн», — йдеться у повідомленні.

У відомстві уточнили, що інформація про загиблих та постраждалих не надходила.



Нагадаємо, 17 лютого у Слов'янську війська РФ потрапили до школи №18. Будівля частково зруйнована, почалася пожежа. За попередньою інформацією, під завалами сторож.