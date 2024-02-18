РФ нанесла массированный удар дронами и ракетами по Украине: детали

Российская армия в очередной раз ударила по Украине дронами и ракетами сегодня, 18 февраля. Силы противовоздушной обороны сбили одну авиационную ракету и 12 БПЛА. Об это сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.



В ночь на 18 февраля 2024 года российские оккупационные войска атаковали территорию Украины 6 зенитными управляемыми ракетами С-300 (Донецкая область), 3 крылатыми ракетами Х-22 (Воронежская область), управляемой авиационной ракетой Х-59 (оккупированная территория Запорожской области), а также запустили 14 ударных беспилотника типа «Shahed» (Приморско-Ахтарск, Курск).



«В результате боевой работы сбиты 12 «шахедов» и одна управляемая авиационная ракета Х-59 в пределах Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областей», — говорится в сообщении.



Напомним, украинские военнослужащие уничтожили еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Это произошло утром, 18 февраля.