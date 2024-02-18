РФ завдала масованого удару дронами та ракетами по Україні: деталі

Російська армія вкотре вдарила по Україні дронами та ракетами сьогодні, 18 лютого. Сили протиповітряної оборони збили одну авіаційну ракету та 12 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.



У ніч на 18 лютого 2024 року російські окупаційні війська атакували територію України 6 зенітними керованими ракетами С-300 (Донецька область), 3 крилатими ракетами Х-22 (Воронезька область), керованою авіаційною ракетою Х-59 (окупована територія Запорізької області), також росіяни запустили 14 ударних безпілотника типу Shahed (Приморсько-Ахтарськ, Курськ).



«В результаті бойової роботи збито 12 «шахедів» та одну керовану авіаційну ракету Х-59 у межах Чернігівської, Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей», — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, українські військовослужбовці знищили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Це сталося зранку, 18 лютого.