Военнослужащие Украины уничтожили еще один российский Су-34

Украинские военнослужащие уничтожили еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Это произошло утром, 18 февраля. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.



«У московитов опять «потер нет». Сегодня, около 6:00, еще один Су-34 «успешно вернулся» на базу», — написал он.



В Воздушных силах отметили, что ВСУ уничтожили истребитель российских оккупантов на восточном направлении.



Напомним, Воздушные силы Вооруженных сил Украины утром 17 февраля уничтожили три российских военных самолета — два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.