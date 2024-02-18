Россияне пытаются наступать на Ласточкино вблизи Авдеевки

Российская армия наступает в направлении поселка Ласточкино Донецкой области после того, как ВСУ были выведены из Авдеевки на более выгодные позиции. Об этом cообщил спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой в эфире национального телемарафона.



По его словам, Силы обороны отвели все подразделения на новые позиции, они продолжают выполнять боевые задачи.



«Они мешают дальнейшему продвижению врага. Позиции были подготовлены, была осуществлена фортификация», — отметил спикер.



Сейчас армия РФ пытается наступать на населенный пункт Ласточкино, который находится вблизи Авдеевки. Там за сутки было отбито 14 атак.



Кроме того, Лыховой добавил, что оккупанты атакуют на Марьинском направлении, однако результата у них нет. За сутки наши военные отразили 23 атак.



Ранее сообщалось, что из разрушенных позиций украинские военные выходили маневром и закреплялись на новых рубежах обороны. Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский сообщил, что во время одного из таких выходов несколько украинских бойцов попали в плен.