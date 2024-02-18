Росіяни намагаються наступати на Ласточкине поблизу Авдіївки

Російська армія настає у напрямку селища Ласточкине Донецької області після того, як ЗСУ були виведені з Авдіївки на більш вигідні позиції. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі національного телемарафону.



За його словами, Сили оборони відвели усі підрозділи на нові позиції, вони продовжують виконувати бойові завдання.



«Вони заважають подальшому просуванню ворога. Позиції були підготовлені, було здійснено фортифікацію», — зазначив спікер.



Наразі армія РФ намагається наступати на населений пункт Ласточкине, що знаходиться поблизу Авдіївки. Там за добу було відбито 14 атак.



Крім того, Лиховій додав, що окупанти атакують на Мар'їнському напрямі, проте результату вони не мають. За добу наші військові відбили 23 атаки.



Раніше повідомлялося, що із зруйнованих позицій українські військові виходили маневром та закріплювалися на нових рубежах оборони. Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що під час одного з таких виходів кілька українських бійців потрапили в полон.