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Несколько украинских военных попали в плен при отходе на новые рубежи в Авдеевке

16 февраля 2024, 22:40

Несколько украинских военных попали в плен при отходе на новые рубежи в Авдеевке

Авдеевская оборонительная операция продолжается. Там идут тяжелые бои. Оккупационная армия РФ бросает на штурм все резервы, перебрасывая их с других направлений, и пытается продавить украинскую оборону. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.

С начала суток в районе Авдеевки украинские защитники отбили более 30 атак оккупантов. Агрессор совершил 20 авиаударов и более полутора сотен артиллерийских обстрелов.

Из разрушенных позиций украинские военные выходят маневром и закрепляются на новых рубежах обороны. Тарнавский подчеркнул, что в приоритете — сохранение жизни украинских военных. Поэтому в случае необходимости они отходят на новые позиции.

Во время одного из таких выходов несколько наших бойцов попали в плен.

«Будем бороться за освобождение каждого собрата», — написал командующий.

Раненых защитников сложно эвакуировать из-за постоянных обстрелов, но ее все проводят.

«На данный момент нашим защитникам перебрасываются необходимые резервы. Действенным также остается снабжение боеприпасами. Подразделения удерживают определенные рубежи обороны в соответствии с оперативной обстановкой», — сообщил Тарнавский.

Продолжается пожар на Авдеевском коксохимическом заводе, где российские оккупанты в результате обстрелов подожгли цистерну с остатками нафталина и битумную смолу на складе.

Только с начала года, за полтора месяца, потери оккупантов на Таврическом направлении составили 20 018 человек, 199 танков и 481 боевая бронемашина.

Ранее силы обороны Украины отошли с позиции «Зенит» на юго-восточной окраине Авдеевки Донецкой области.

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