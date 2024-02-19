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Силы ПВО сбили четыре ударных БпЛА типа Shahed

19 февраля 2024, 08:20

Силы ПВО сбили четыре ударных БпЛА типа Shahed

Сегодня ночью Силы обороны Украины уничтожили все четыре ударных БпЛА типа Shahed, информирует Командование Воздушных Сил ВСУ.

«Силы обороны Украины уничтожили все четыре ударных БпЛА типа Shahed, которые противник выпустил в направлении Харьковской области из Белгородской области», — говорится в сообщении.



Ранее российская армия в очередной раз ударила по Украине дронами и ракетами, 18 февраля. Силы противовоздушной обороны сбили одну авиационную ракету и 12 БПЛА.

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