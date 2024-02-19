Сили ППО збили чотири ударні БпЛА типу Shahed

Сьогодні вночі Сили оборони України знищили всі чотири ударні БпЛА типу Shahed, інформує Командування Повітряних Сил ЗСУ.



«Сили оборони України знищили всі чотири ударні БпЛА типу Shahed, які противник випустив у напрямку Харківської області з Білгородської області», - йдеться в повідомленні.







Раніше російська армія вкотре вдарила по Україні дронами та ракетами, 18 лютого. Сили протиповітряної оборони збили одну авіаційну ракету та 12 БпЛА.