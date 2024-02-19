Российские войска пошли в наступление на Запорожском направлении: ВСУ разбили группу противника

На Запорожском направлении оккупационные войска РФ пошли в наступление, но их группу остановили Силы обороны, разбив технику и ликвидировав захватчиков. Об этом сообщило оперативное командование «Запад».
«Наступление врага сорвано. Личный состав убегает. Техника уничтожена. Ночью россияне пытались повторить наступление и провести штурм наших позиций. Все действия врага — неудачны», — говорится в сообщении.
Согласно отчету оперативного командования «Запад», технику россиян уничтожили 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада совместно с другими подразделениями Сил Обороны.
Также в ОК «Запад» уточнили, что личный состав оккупантов был добит. В свою очередь в Генштабе заявили о попытке военных ВС РФ 10 раз неудачно атаковать позиции украинских войск в районе Роботино.
Общие боевые потери противника за сутки ориентировочно составили около 1290 человек личного состава и сейчас равны 403 720 военнослужащих России.
К тому же оккупанты лишились 11 танков, 34 боевых бронированных машин, 24 артиллерийских систем, двух РСЗО и одного самолета.
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