  
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Российские войска пошли в наступление на Запорожском направлении: ВСУ разбили группу противника

19 февраля 2024, 09:15

Российские войска пошли в наступление на Запорожском направлении: ВСУ разбили группу противника

Атака ВС РФ на Запорожском направлении. Фото: видео из кадра Атака ВС РФ на Запорожском направлении. Фото: видео из кадра

На Запорожском направлении оккупационные войска РФ пошли в наступление, но их группу остановили Силы обороны, разбив технику и ликвидировав захватчиков. Об этом сообщило оперативное командование «Запад».

«Наступление врага сорвано. Личный состав убегает. Техника уничтожена. Ночью россияне пытались повторить наступление и провести штурм наших позиций. Все действия врага — неудачны», — говорится в сообщении.

Согласно отчету оперативного командования «Запад», технику россиян уничтожили 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада совместно с другими подразделениями Сил Обороны. 

Также в ОК «Запад» уточнили, что личный состав оккупантов был добит. В свою очередь в Генштабе заявили о попытке военных ВС РФ 10 раз неудачно атаковать позиции украинских войск в районе Роботино.

Общие боевые потери противника за сутки ориентировочно составили около 1290 человек личного состава и сейчас равны 403 720 военнослужащих России.

К тому же оккупанты лишились 11 танков, 34 боевых бронированных машин, 24 артиллерийских систем, двух РСЗО и одного самолета.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!</div

ТЕГИ

Места
Запорожская область
Прочее
атака со стороны РФ потери оккупантов

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:20
Донецкая область за сутки была обстреляна россиянами 14 раз — ОВА
10:45
В Мариуполе слышали взрывы, работала российская ПВО
09:52
Ночью россияне обстреляли Никополь и Марганец в Днепропетровской области
09:35
Войска РФ смогли начать наступление на трех участках фронта — ISW
08:00
ВСУ способны остановить наступление россиян западнее Авдеевки — ISW
23:10
Главное за день: Расстрел пленных украинских военных. Оккупанты пытаются запустить завод «Азот»
17:49
В оккупированном Донецке мужчина подорвался на мине
17:25
Оккупированная Луганщина частично без тепла, воды и электрики: в ОВА рассказали, в каких условиях живут люди
15:54
Оккупанты расстреляли двух украинских военнопленных на Донетчине
14:19
У оккупантов не получится запустить завод «Азот» в Северодонецке — Лысогор
13:33
Россияне расстреляли пленных украинских военных на позиции «Зенит» в Авдеевке — DeepState
11:11
Захват Авдеевки «не помог»: центр Донецка попал под обстрел
23:07
Главное за день: Украинские военные вышли из Авдеевки
15:56
Войска РФ захватили АКХЗ и микрорайон «Химик» в Авдеевке. Город полностью оккупирован
08:51
В районе оккупированной Ясиноватой обстрелом разрушен дом, погиб ребенок
23:36
Главное за день: Бои за Авдеевку
21:07
Часть Луганщины без света. В «ДНР» готовы к «выборам» — новости оккупации ►
17:45
Оккупированные Донецк, Ясиноватая и Горловка под обстрелом: погибла женщина, ранены несколько человек
16:17
В РФ против боевика «Абхаза» возбуждено уголовное дело
14:28
Россия раздает жителям ВОТ анкеты, чтобы выявить «безхозное» имущество: Мелитополь, Бердянск и Мариуполь
все новости
12:24
Еще два самолета оккупантов сбиты на востоке Украины — ВСУ
11:58
Доверие к телемарафону среди украинцев продолжает снижаться — соцопрос
11:25
В результате обстрела Харьковской области погиб энергетик
11:20
Донецкая область за сутки была обстреляна россиянами 14 раз — ОВА
10:45
В Мариуполе слышали взрывы, работала российская ПВО
10:40
В оккупированной Макеевке пожар на нефтебазе, перед этим работала ПВО РФ
09:52
Ночью россияне обстреляли Никополь и Марганец в Днепропетровской области
09:35
Войска РФ смогли начать наступление на трех участках фронта — ISW
09:15
Российские войска пошли в наступление на Запорожском направлении: ВСУ разбили группу противника
08:40
Два жителя Донецкой области получили ранения в результате атаки оккупантов
08:30
Фильм «20 дней в Мариуполе» получил престижную британскую кинопремию
08:20
Силы ПВО сбили четыре ударных БпЛА типа Shahed
08:00
ВСУ способны остановить наступление россиян западнее Авдеевки — ISW
23:10
Главное за день: Расстрел пленных украинских военных. Оккупанты пытаются запустить завод «Азот»
22:36
Субботний удар по Краматорску Россия нанесла ракетами Х-22
17:49
В оккупированном Донецке мужчина подорвался на мине
17:27
Россияне пытаются наступать на Ласточкино вблизи Авдеевки
17:25
Оккупированная Луганщина частично без тепла, воды и электрики: в ОВА рассказали, в каких условиях живут люди
15:54
Оккупанты расстреляли двух украинских военнопленных на Донетчине
14:19
У оккупантов не получится запустить завод «Азот» в Северодонецке — Лысогор
все новости
ВИДЕО
В Макеевке поднялся столб дыма. Фото: кадр из видео В оккупированной Макеевке пожар на нефтебазе, перед этим работала ПВО РФ
19 февраля, 10:40
Атака ВС РФ на Запорожском направлении. Фото: видео из кадра Российские войска пошли в наступление на Запорожском направлении: ВСУ разбили группу противника
19 февраля, 09:15
Расстрел украинских военных. Кадр из видео Оккупанты расстреляли двух украинских военнопленных на Донетчине
18 февраля, 15:54
В Славянске из-под завалов разрушенной школы достали тело погибшего. Фото: Вадим Лях В Славянске из-под завалов достали погибшего
18 февраля, 10:31
Ракетный удар по Краматорску. Фото: ОВА В Краматорске ракетный удар разрушил два дома, есть погибшие
17 февраля, 22:45
Разрушенная школа в Славянске. Фото: Донецка ОВА В Славянске и Краматорске прогремели взрывы. Разрушена школа
17 февраля, 20:33
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама