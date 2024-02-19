Російські війська пішли у наступ на Запорізькому напрямку: ЗСУ розбили групу противника

Атака ЗС РФ на Запорізькому напрямі. Фото: відео з кадру

На Запорізькому напрямку окупаційні війська РФ пішли у наступ, але їхню групу зупинили Сили оборони, розбивши техніку та ліквідувавши загарбників. Про це повідомило оперативне командування «Захід».



«Наступ ворога зірвано. Особовий склад тікає. Техніка знищена. Вночі росіяни намагалися повторити наступ та провести штурм наших позицій. Усі дії ворога — невдалі», — йдеться у повідомленні.



Згідно зі звітом оперативного командування «Захід», техніку росіян знищили 128 окрема гірничо-штурмова Закарпатська бригада спільно з іншими підрозділами Сил Оборони.



Також в ОК «Захід» уточнили, що особовий склад окупантів було добито. Своєю чергою, у Генштабі заявили про спробу військових ЗС РФ 10 разів невдало атакувати позиції українських військ у районі Роботиного.



Загальні бойові втрати противника за добу орієнтовно склали близько 1290 осіб особового складу і зараз дорівнюють 403720 військовослужбовців Росії.



До того ж окупанти втратили 11 танків, 34 бойові броньовані машини, 24 артилерійські системи, дві РСЗВ та один літак.