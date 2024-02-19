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Подразделение ССО уничтожило пусковую установку «Ланцетов»

19 февраля 2024, 15:10

Подразделение ССО уничтожило пусковую установку «Ланцетов»

Уничтожение «Ланцета». Фото: кадр из видео Уничтожение «Ланцета». Фото: кадр из видео

Во время разведки на южном направлении экипаж БпАК 73-го морского центра ССО обнаружил российский дрон типа ZALA и смог уничтожить его пусковую установку. Об этом сообщило командование Сил специальных операций ВС Украины.

«Проследив за целью, удалось также зафиксировать перемещение мобильной пусковой установки с контейнерами для хранения беспилотников ZALA и Ланцет», — говорится в сообщении.


Операторы ССО скорректировали по цели огонь HIMARS, в результате огневого поражения мобильная пусковая установка и контейнеры для хранения БпАК уничтожены.

Напомним, броня украинской разработки САУ «Богдана» спасла жизнь расчета после попадания БПЛА «Ланцет». 

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