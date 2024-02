Подразделение ССО уничтожило пусковую установку «Ланцетов»

Во время разведки на южном направлении экипаж БпАК 73-го морского центра ССО обнаружил российский дрон типа ZALA и смог уничтожить его пусковую установку. Об этом сообщило командование Сил специальных операций ВС Украины.



«Проследив за целью, удалось также зафиксировать перемещение мобильной пусковой установки с контейнерами для хранения беспилотников ZALA и Ланцет», — говорится в сообщении.

Ukrainian SOF operators have identified and adjusted HIMARS fire against enemy’s vehicle with “Zala” and “Lancet” containers. pic.twitter.com/tXtwGDbUmm