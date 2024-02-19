Підрозділ ССО знищив пускову установку «Ланцетів»

Знищення «Ланцет». Фото: кадр з відео

Під час розвідки на південному напрямку екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявив російський дрон типу ZALA і зміг знищити його пускову установку. Про це повідомило командування Сил спеціальних операцій ЗС України.



«Простеживши за метою, вдалося також зафіксувати переміщення мобільної пускової установки з контейнерами для зберігання безпілотників ZALA та "Ланцет"», - йдеться у повідомленні.

Українські SOF-оператори мають виявлені і пристосовані HIMARS Fire за рахунок покупки автомобіля з “Zala” та “Lancet” containers. pic.twitter.com/tXtwGDbUmm — SPECIAL OPERATIONS FORCES OF UKRAINE (@SOF_UKR) February 19, 2024



Оператори ССО скоригували по цілі вогонь HIMARS, внаслідок вогневого ураження мобільна пускова установка та контейнери для зберігання БпАК знищені.



Нагадаємо, броня української розробки САУ «Богдана» врятувала життя розрахунку після влучення БПЛА «Ланцет».