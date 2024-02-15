Броня САУ «Богдана» спасла жизнь экипажу после попадания «Ланцета»

Броня САУ «Богдана» выдержала попадание «Ланцета». Фото: Telegram / Оперативний ЗСУ

Броня украинской разработки САУ «Богдана» спасла жизнь расчета после попадания БПЛА «Ланцет». Об этом сообщил Telegram-канал «Оперативний ЗСУ».







«Созданная по стандартам НАТО 155-мм САУ "Богдана" уже показала отличную точность в работе по целям противника. Теперь уже появились доказательства того, что броня этой артсистемы способна защитить жизнь боевого расчета», — говорится в сообщении.



Отмечается, что после прямого попадания беспилотного летательного аппарата оккупантов, «Богдана» получила существенные повреждения, но броня, также разрабатываемая в Украине, смогла выдержать удар и тем самым спасти жизнь украинских военных.



Напомним, Украина впервые вышла на показатель шесть самоходных артиллерийских установок «Богдана» в месяц. На выставке IDEX-2023 в Абу-Даби показали обновленную украинскую САУ 2С22 «Богдана» Краматорского завода тяжелого станкостроения.



18 января 2024 года стало известно, что Франция изготовит 78 самоходных артиллерийских установок Caesar для нужд украинской армии.